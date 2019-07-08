Звездный стиль

Юлия Ковальчук отказалась в отпуске от макияжа и укладки

Певица призналась, что не любит краситься на отдыхе.

Юлия Ковальчук отказалась в отпуске от макияжа и укладки
Юлия Ковальчук не любит краситься на отдыхе/globallookpress.com

Певица Юлия Ковальчук в Instagram поделилась снимком с отдыха. Звезда на фотографии без макияжа, что, впрочем, ее нисколько не смущало. При этом певица пошутила, что на этом снимке у нее сложилось впечатление, что она стоит на фоне шашлычной в Подмосковье. Она попросила своих поклонников постараться отгадать, где же она на самом деле находится.

«Кстати, я вот прям немного восхищаюсь теми девочками, которые на отдыхе, во-первых, умудряются краситься и укладываться, а, во-вторых, ещё и делать красивые фото. Это не про меня. Так что вашему вниманию я такая, какая есть», – заявила яркая исполнительница.

Напомним, что не так давно Юлия Ковальчук признавалась, что не может уехать от своей дочери на гастроли. Она родила певцу Алексею Чумакову дочку в октябре 2017 года. По ее словам, Амелия не хочет отпускать мать, поэтому певице приходится придумывать различные причины, чтобы оставить ребенка.

Добавим, что не так давно Юлия Ковальчук была гостьей программы, где обсуждалась жизнь ее подруги Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. Она нелестно отозвалась об отце мальчика Дмитрии Шепелеве, который не дает родным видеться с ребенком.

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Алексей ЧумаковАмелия ЧумаковаДмитрий ШепелевЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук отказалась в отпуске от макияжа и укладки
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