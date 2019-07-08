Эвелина Бледанс придумала нетипичный способ носить диадему

50-летняя Эвелина Бледанс по праву считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Уже много лет знаменитость верна одному образу — она носит длинные рыжие волосы, которые либо оставляет распущенными, либо убирает в пучок.

Но на этот раз, собираясь на церемонию открытия кинофестиваля «КрымДок» на полуострове, актриса решила украсить прическу по-особенному. Она призналась поклонникам, что всегда была неравнодушна к различным головным уборам, но для этого светского выхода отдала предпочтение не шляпке, а настоящей диадеме.

На фото видно, что Бледанс сделала объемный низкий пучок, поверх которого закрепила необычную изящную диадему с камнями цвета «бензиновых разводов». В комплект к тиаре артистка надела крупные серьги-гроздья с такими же камнями.

«Вы знаете, что я очень люблю головные уборы? К ним относятся и диадемы. Но для ведения церемонии открытия кинофестиваля я решила надеть диадему вот таким образом. Или не стоило стесняться?!» — вопросила Эвелина.

Поклонники отметили, что звезде очень идет корона, и попросили почаще выходить в свет в таком царственном виде.