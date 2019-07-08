Боня в мини-платье вслед за Брежневой позировала на балконе

39-летняя Виктория Боня остановилась в Бодруме. Знаменитость решила устроить себе небольшие каникулы. На личной страничке в Instagram экс-участница «Дома-2» разместила новый кадр из недавней импровизированной фотосессии. Как и супруга музыкального продюсера Константина Меладзе, бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выбрала в качестве локации балкон гостиничного номера. В кадре девушка запечатлена в бело-голубом мини-платье и без обуви. Свои локоны Виктория оставила распущенными.

Ранее фотосессию на балконе парижского отеля устроила экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. 37-летняя певица подметила, что прилетела во Францию по рабочим моментам. Однако, несмотря на занятость, исполнительнице удалось найти время и на отдых.

Напомним, что старшая дочь Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — живет и учится в Соединенных Штатах. Поэтому звездной маме приходится навещать дочь за границей. Ранее возлюбленная Константина Меладзе призналась, что не боится стать бабушкой, отметив, что и сама родила старшую дочь в девятнадцать лет. При этом певица заверила, что у Сони есть голова на плечах и пока ее больше интересует учеба.

У Виктории Бони подрастает семилетняя дочь Анджелина Летиция. После расставания родителей девочка осталась под опекой мамы. А у Веры Брежневой есть младшая наследница — девятилетняя Сара.