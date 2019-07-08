Звездный стиль

Порошина в платье в греческом стиле появилась на фестивале в «Орленке»

Звезда отметила, что многим понравился ее наряд.

Порошина в платье в греческом стиле появилась на фестивале в «Орленке»
Порошина вышла в свет в красивой платье/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в красивом платье в пол с глубоким декольте и завышенной талией появилась на открытии всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в детском лагере «Орленок». Пользователи сравнили Порошину с греческой богиней.

«Открытие всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке». Дети, кино, артисты, друзья, профессионалы. Хорошо было бы блеснуть на открытии в номере «Спасибо, музыка» (музыка Марка Минкова, слова Д. Иванова) в новом платье. Мне было очень приятно, что многим понравился мой наряд!» — заявила звездная актриса.

Отметим, что Мария Порошина в последнее время все чаще выходит в свет. Она стала регулярно делиться снимками в социальных сетях. Напомним, что в начале этого года актриса в пятый раз стала мамой. На свет появился ее сын Андрей.

Правда, до сих пор нет ясности, кто же является отцом ее пятого ребенка. Одно время ходили слухи, что это некий испанский бизнесмен, с которым она сейчас и живет. Правда, пока официальных подтверждений этим слухам не нашлось. Звезда тщательно оберегает личную жизнь.

Добавим, первым гражданским мужем Марии Порошиной был известный актер Гоша Куценко. От этого брака она родила дочь Полину. Вместе с Куценко она была на протяжении пяти лет. Затем их отношения прекратились. При этом сейчас звезды прекрасно ладят друг с другом. Их дочери уже исполнилось 23 года.

Вторым супругом актрисы стал актер театра и кино Илья Древнов. В этом браке звезда родила трех дочерей. Любопытно, что с мужем она рассталась, будучи беременной. Она рассказывала, что их отношения зашли в тупик. По ее признанию, Древнов перестал уделять внимание семье и некогда любимой женщине.

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Гоша КуценкоИлья Древновкрасивое платьеМария Порошина

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Порошина в платье в греческом стиле появилась на фестивале в «Орленке»
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