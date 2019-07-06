Хмельницкая вышла в свет в трендовом платье в горох

Алена Хменицкая недавно закончила сниматься в фильме «Тиндер мама», где у нее была одна из главных ролей. После этого, по признанию самой актрисы, у нее настала пауза в работе. Неизведанность пугает девушку, но ей остается лишь ждать предложений принять участие в новых проектах. Однако времени она не теряет. Неделю назад она уехала отдыхать в Испанию со своим возлюбленным Александром Синюшиным, который младше артистки на 12 лет.

больше по теме Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом Поклонники считают, что пара светится от счастья.

Первое время они много гуляли и делились романтичными фото. Хмельницкая также взяла с собой в отпуск дочку Ксению, которой недавно исполнилось 9 лет. Оказавшись в городе Торревьеха, актриса просто не смогла пропустить Русский кинофестиваль, который там проходит. На закрытии мероприятия Алена появилась в длинном легком бежевом платье в горох, который дополнила белыми причудливыми туфлями с открытым носом. Девушка призналась, что этот наряд она мерила по видеосвязи и привезли ей его из Киева незадолго до ее поездки.

Поклонники пришли в восторг от образа звезды. «Платье вам идет», «Какая вы красавица», «Класссссснючая! С принтом в монетках! Кто это? Это же АХ! Алена Хмельницкая», «Очень стильно, и обувь подходит», — прокомментировали пост подписчики. Как ни странно, рядом с актрисой не было ни ее возлюбленного, ни дочки. Возможно, что они просто не захотели фотографироваться.

Напомним, что принт в виде гороха стал трендом этого сезона. По словам эксперта в сфере моды, в сезоне весна-лето — 2019 популярностью у представительниц прекрасного пола будет пользоваться именно этот рисунок на нарядах. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, востребованным будет и анималистический принт, в частности, леопард.