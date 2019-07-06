Звездный стиль

Пляжный стиль: Навка предстала в летнем образе

Фигуристка на отдыхе покаталась на яхте в купальнике и необычном платье.

Пляжный стиль: Навка предстала в летнем образе
Татьяна Навка. фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка отправилась на гастроли в тот момент, когда большинство звезд загорают на курортах. На днях свое ледовое шоу «Руслан и Людмила» фигуристка привезла в Анталию. До сентября туристы и местные жители смогут успеть посетить красочное представление. В перерывах между работой она проводит время с семьей, наслаждается местной природой и занимается йогой. Именно благодаря спорту девушка в 44 года выглядит словно модель.

Похоже, что Навка даже нашла время для небольшого отдыха и фотосессии на яхте. На днях она поделилась снимками, на которых запечатлена в купальнике цвета фуксия. Поверх него фигуристка надела кружевное полупрозрачное пляжное платье. Волосы она распустила, а солнечные очки взяла в руки, показав язык. На одном из снимков Татьяна даже подпрыгнула, показав свой задор и хорошее настроение.

«Та женщина больше нравится, которая меньше всего заморачивается по этому поводу: нравится она кому-то или нет…» — поделилась мудростью спортсменка. Поклонники пришли в восторг от фотосъемки. «Танечка, как всегда, с хорошим настроением и в прекрасной форме!», «Безумно красивое платье, очень вам идёт», «Очень эмоциональная фотосессия. С такой счастливой улыбкой сложно не понравиться», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее Навка признавалась, что не придерживается определенного питания, чтобы сохранять форму. По ее словам, главное — любить себя. У спортсменки подрастает дочь Надежда. В свои четыре года девочка прекрасно катается на льду. Недавно она одержала победу на соревнованиях. Надя выступала в русском народном костюме, точь-в-точь как когда-то ее звездная мама.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильТатьяна НавкаФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пляжный стиль: Навка предстала в летнем образе
Интересно?
Поделись с друзьями: