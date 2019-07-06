Пляжный стиль: Навка предстала в летнем образе

Татьяна Навка отправилась на гастроли в тот момент, когда большинство звезд загорают на курортах. На днях свое ледовое шоу «Руслан и Людмила» фигуристка привезла в Анталию. До сентября туристы и местные жители смогут успеть посетить красочное представление. В перерывах между работой она проводит время с семьей, наслаждается местной природой и занимается йогой. Именно благодаря спорту девушка в 44 года выглядит словно модель.

больше по теме Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах Однако многие поклонники решили, что образ на фото не самый удачный.

Похоже, что Навка даже нашла время для небольшого отдыха и фотосессии на яхте. На днях она поделилась снимками, на которых запечатлена в купальнике цвета фуксия. Поверх него фигуристка надела кружевное полупрозрачное пляжное платье. Волосы она распустила, а солнечные очки взяла в руки, показав язык. На одном из снимков Татьяна даже подпрыгнула, показав свой задор и хорошее настроение.

«Та женщина больше нравится, которая меньше всего заморачивается по этому поводу: нравится она кому-то или нет…» — поделилась мудростью спортсменка. Поклонники пришли в восторг от фотосъемки. «Танечка, как всегда, с хорошим настроением и в прекрасной форме!», «Безумно красивое платье, очень вам идёт», «Очень эмоциональная фотосессия. С такой счастливой улыбкой сложно не понравиться», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее Навка признавалась, что не придерживается определенного питания, чтобы сохранять форму. По ее словам, главное — любить себя. У спортсменки подрастает дочь Надежда. В свои четыре года девочка прекрасно катается на льду. Недавно она одержала победу на соревнованиях. Надя выступала в русском народном костюме, точь-в-точь как когда-то ее звездная мама.