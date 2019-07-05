Звездный стиль

Глюкоза назвала любимый продукт в своей косметичке

Певица не представляет себя без красной помады. Даже в отпуске.

Глюкоза назвала любимый продукт в своей косметичке
Глюкоза / www.instagram.com/glukozamusic/

Вот уже некоторое время Глюкоза (реальное имя — Наталья Чистякова-Ионова) живет вместе с семьей в испанской Марбелье. Певица с удовольствием делится фотографиями с побережья Средиземного моря.

Однако в этот раз артистка все-таки решила накраситься и сделала новое селфи для своих поклонников в соцсети Instagram. Наталья призналась в любви к красной помаде и порекомендовала всем девушкам не бояться быть яркими.

«Красный цвет помад придумали для Королев. Поэтому каждый раз, нанося его на губы, помните, вы – королева! Красная помада освежит вас, даже если вы устали после тяжелого рабочего дня, перелета, тренировки», – подписала снимок Глюкоза.

Многие поклонницы отметили, что певице очень идет красный цвет помады, а также согласились, что он придает внешности особую яркость.

Напомним, что недавно Наталья поделилась на своей странице в Instagram фотографией, на которой она предстала в необычном для себя образе — полностью без макияжа и в одном купальнике. Фанаты оценили естественную красоту любимой артистки.

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Глюкоза назвала любимый продукт в своей косметичке
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