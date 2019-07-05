Звездный стиль

Водонаева с трудом влезла в новые джинсы из-за набранного веса

В отпуске телеведущая набрала несколько лишних килограммов.

Водонаева с трудом влезла в новые джинсы из-за набранного веса
Алена Водонаева / Global look press

Еще совсем недавно бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева осуждала женщин с лишним весом и само движение «бодипозитив», а теперь телеведущая жалуется на лишние килограммы, которые она успела набрать в США.

Ранее Алена уже говорила своим подписчикам, что на отдыхе никак не может взять себя в руки — отказаться от вредной пищи и заняться спортивными упражнениями.

Результат не заставил себя долго ждать. Из-за лишних килограммов новые джинсы-бойфренды (свободного кроя) больше не сидят на звезде так, как нужно. «Сидят в обтяг», а не болтаются, как это необходимо. Водонаева не скрывает своего разочарования, но намерена вернуться в форму в кратчайшие сроки.

«Обидно, когда привезла в отпуск новые джинсы модели «бойфренды» (и в Москве при примерке они сели как надо), а они выглядят не как бойфренды. Все, с сегодняшнего дня перехожу только на зеленые полезные салаты», – написала Водонаева в Instagram.

При этом она отметила, что все-таки не сможет отказаться от любимого энергетического напитка. А пока Алена пообещала съесть на завтрак тост с авокадо и выпить зеленый bubble-tea.

При этом большинство поклонников отметили, что у звезды российских телеэкранов прекрасная фигура, которой многие могут только завидовать. Никаких лишних килограммов фанаты не разглядели, как не старались.

«Алена, у Вас красивая фигура», «Фигура — мечта», «Все выглядит отлично! И ваши джинсы, и вид», «Увидела попу-орех и крутые болтающиеся джинсы», – отметили подписчики в комментариях.

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Водонаева с трудом влезла в новые джинсы из-за набранного веса
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