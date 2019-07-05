Звездный стиль

Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах

Несмотря на развод, актриса ведет активный образ жизни.

Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова рассталась с отцом своей трехлетней дочери Беллы. С Гелой Месхи знаменитость познакомилась на съемках многосерийной ленты «Волчье солнце». О причинах, побудивших ее подать на развод, актриса не распространяется. Ранее свою версию о случившемся высказала Елена Миро, заявив, что отношения пары были обречены из-за значительной разницы в возрасте. Екатерина старше Гелы на восемь лет.

Несмотря на перемены в личной жизни, Климова ведет активную светскую жизнь. Недавно актриса побывала на вечеринке Екатерины Вуличенко, которую именинница устроила в честь своего 39-летия. Затем бывшая возлюбленная Гелы Месхи вместе с 17-летней дочерью посетила презентацию обуви и сумок одного из брендов.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежее фото, которое было сделано во время ее прогулки в районе Патриарших прудов. Для прогулки Екатерина выбрала алый сарафан и босоножки на танкетке. Образ многодетной Климовой дополнили солнцезащитные очки.

Напомним, помимо двух дочерей у знаменитости подрастают сыновья: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Отец мальчиков — бывший муж Климовой Игорь Петренко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах
Интересно?
Поделись с друзьями: