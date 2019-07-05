Климова надела алое платье ради фотосессии на Патриарших прудах

41-летняя Екатерина Климова рассталась с отцом своей трехлетней дочери Беллы. С Гелой Месхи знаменитость познакомилась на съемках многосерийной ленты «Волчье солнце». О причинах, побудивших ее подать на развод, актриса не распространяется. Ранее свою версию о случившемся высказала Елена Миро, заявив, что отношения пары были обречены из-за значительной разницы в возрасте. Екатерина старше Гелы на восемь лет.

Несмотря на перемены в личной жизни, Климова ведет активную светскую жизнь. Недавно актриса побывала на вечеринке Екатерины Вуличенко, которую именинница устроила в честь своего 39-летия. Затем бывшая возлюбленная Гелы Месхи вместе с 17-летней дочерью посетила презентацию обуви и сумок одного из брендов.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежее фото, которое было сделано во время ее прогулки в районе Патриарших прудов. Для прогулки Екатерина выбрала алый сарафан и босоножки на танкетке. Образ многодетной Климовой дополнили солнцезащитные очки.

Напомним, помимо двух дочерей у знаменитости подрастают сыновья: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Отец мальчиков — бывший муж Климовой Игорь Петренко.