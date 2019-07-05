Семенович впервые за долгое время показала снимки без макияжа

Анна Семенович решила не ограничиться лишь одной страной во время своего летнего отпуска. Сначала звезда российской эстрады отправилась на один из итальянских курортов, а теперь певица наслаждается отдыхом на острове Миконос в Греции.

Прибыв в Грецию, Семенович поспешила поделиться новыми живописными снимками с подписчиками в Instagram. Судя по всему артистка решила дать коже отдохнуть от макияжа в Греции и продемонстрировала поклонникам свою естественную красоту.

Многие фанаты оценили новую фотографию Анны и отметили, что 39-летняя певица выглядит прекрасно и без косметики на лице. Не так уж часто в аккаунте певицы можно увидеть снимки без макияжа.

«Красивая и без макияжа»,« Анна, вы прекрасны», «Анна, вы такая солнечная и позитивная!», «Какая красивая, естественная и позитивная!!! Смотреть приятно!!», «Хороша и без косметики», «Анечка, я вас обожаю, вы такая естественная и милая», – написали поклонники в комментариях.

Анна Семенович действительно совершенно не стесняется своей естественной красоты и пышных форм. Так, недавно она совместно с российским брендом выпустила собственную коллекцию платьев для таких же, как она, обладательниц пышной груди.