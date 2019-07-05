Звездный стиль

Семенович впервые за долгое время показала снимки без макияжа

39-летняя певица решила, что косметика в отпуске - лишнее.

Семенович впервые за долгое время показала снимки без макияжа
Анна Семенович / Global look press

Анна Семенович решила не ограничиться лишь одной страной во время своего летнего отпуска. Сначала звезда российской эстрады отправилась на один из итальянских курортов, а теперь певица наслаждается отдыхом на острове Миконос в Греции.

Прибыв в Грецию, Семенович поспешила поделиться новыми живописными снимками с подписчиками в Instagram. Судя по всему артистка решила дать коже отдохнуть от макияжа в Греции и продемонстрировала поклонникам свою естественную красоту.

Многие фанаты оценили новую фотографию Анны и отметили, что 39-летняя певица выглядит прекрасно и без косметики на лице. Не так уж часто в аккаунте певицы можно увидеть снимки без макияжа.

«Красивая и без макияжа»,« Анна, вы прекрасны», «Анна, вы такая солнечная и позитивная!», «Какая красивая, естественная и позитивная!!! Смотреть приятно!!», «Хороша и без косметики», «Анечка, я вас обожаю, вы такая естественная и милая», – написали поклонники в комментариях.

Анна Семенович действительно совершенно не стесняется своей естественной красоты и пышных форм. Так, недавно она совместно с российским брендом выпустила собственную коллекцию платьев для таких же, как она, обладательниц пышной груди.

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Семенович впервые за долгое время показала снимки без макияжа
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