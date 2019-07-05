Лиам Хемсворт продемонстрировал обнаженный торс на пляже в Малибу

День независимости США актер провел на пляже с друзьями.

4 июля жители США отмечали День независимости. 29-летний актер, муж певицы Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, решил провести этот праздник на пляже в Малибу и заняться серфингом в компании друзей.

Однако вездесущие папарацци успели заснять актера во время переодевания возле одного из кроссоверов. Фотографии тут же разлетелись по фанатским страничкам в Instagram, посвященных звезде Голливуда.

Судя по снимкам, супруг Майли Сайрус в отличной форме. Поклонники актера обратили внимание на его шикарный торс и подтянутую фигуру. Некоторые отметили, что Хемсворту удалось сбросить несколько лишних килограммов.

Напомним, что Лиам Хемсворт уже полгода женат на своей давней подруге Майли Сайрус. Тайную свадьбу пара сыграла в конце 2018 года. На торжество они пригласили только самых близких друзей и родственников. Далеко не все верили в брак между артистами, поскольку за последние несколько лет Хемсворт и Сайрус несколько раз сходились и расходились.

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Ранее пара появилась на модном показе Saint Laurent, который прошел там же, где 4 июля покатался на волнах Хемсворт — на одном из пляжей Малибу.