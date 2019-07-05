Устинья Малинина появилась на публике в элегантном платье от Chanel

Устинья Малинина — дочь знаменитого российского певца Александра Малинина и начинающая певица. Кроме того, 18-летняя девушка — большая любительница моды.

В этот раз Устинья продемонстрировала подписчикам в соцсети Instagram свой новый образ от Chanel. На новом фото 18-летняя девушка предстала в коротком элегантном платье песочного цвета, а ее образ дополнили бежевая сумка и туфли с ремешком от знаменитого французского дома моды.

Судя по геолокации, дочь Александра Малинина сейчас находится в немецком городе Мюнхен. Напомним, что ранее Малинины всей семьей отдыхали на итальянском курорте Форте-Деи-Марми.

Поклонники не смогли пройти мимо утонченного образа юной Устиньи и написали ей множество комплиментов.

«Красивая и стильная девочка!!!», «И в Chanel ты прекрасна!», «Очаровательная девушка», «Красавица», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Эмма Малинина объяснила, почему они с супругом решили отправить детей за границу. Там, по их мнению, Фрол и Устинья будут ограждены от чрезмерного внимания прессы к их персонам.