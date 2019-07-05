Звездный стиль

61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс

Актриса наслаждается отдыхом на Ибице.

61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс
Мелани Гриффит / www.instagram.com/melaniegriffith/

Мелани Гриффит отдыхает на Ибице. Компанию 61-летней актрисе составляют дизайнер ювелирных украшений Лори Родкин, бывшая жена бизнесмена и основателя Yota Мария Адоньева, а также российская бизнес-леди Полина Киценко.

Приятельницы весело проводят время на яхте — загорают, наслаждаются морскими пейзажами и фотографируются. Один из таких снимков в бикини бывшая жена Антонио Бандераса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Я счастливица. Так благодарна, что у меня есть мои прекрасные друзья», – подписала снимок в бикини на яхте Мелани Гриффит.

На фото можно разглядеть, что в свои 61 актриса может похвастаться стройной фигурой. Кстати, чтобы добиться такого тела, Гриффит активно занимается спортом со своим тренером Гуннаром Петерсоном. Ранее актриса рассказала, что уже семь лет работает с ним.

Большинство поклонников оценили новый снимок Мелани в бикини и осыпали звезду западного кинематографа комплиментами.

Напомним, ранее звезда Голливуда призналась, что больше не планирует выходить замуж. Актриса не против романтических отношений, но пока Гриффит не нашла «того самого».

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бикиникупальникМелани ГриффитФото в купальнике

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61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс
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