Звездный стиль

Жена Касселя показала фигуру в бикини спустя два месяца после родов

Тина Кунаки продемонстрировала плоский живот.

Жена Касселя показала фигуру в бикини спустя два месяца после родов
Венсан Кассель и Тина Кунаки. фото: instagram.com/tinakunakey/

Венсан Кассель (Vincent Cassel) в прошлом году женился на модели Тине Кунаки (Tina Kunakey). Ранее он состоял в браке с Моникой Беллуччи, которая подарила ему двух дочерей, Дэву и Леони, но в 2013 году они развелись. Французский актер недолго пребывал в одиночестве и быстро закрутил роман с красавицей-моделью. Супруги живут в Бразилии, где родилась Тина.

В прошлом году стало известно, что супруга Венсана беременна. Даже на последних сроках беременности 22-летняя девушка выходила в свет и посещала показы мод. 20 апреля она родила дочку, которую родители нарекли необычным именем Амазони. На протяжении последних недель супруги проводили время только с малышкой и не появлялись на публике. А потом Касселя видели в Каннах с коляской.

Сейчас наследнице актера уже два месяца. Похоже, что его возлюбленная решила не засиживаться в декретном отпуске, так как уже вновь снимается для глянца. А на днях она поделилась снимком, на котором запечатлена в бикини. Модель позировала не одна, а с привлекательным молодым парнем. Им оказался известный фотограф и ее друг Виктор Сантьяго. Кунаки продемонстрировала идеальную стройную фигуру и подтянутый живот.

Поклонники не могут поверить, что всего два месяца назад девушка стала мамой. «Так это она только родила ребенка? Очень хорошо», «Нет, да ладно … кто-то родил вместо нее?», «Не уверена, что она была беременна», «Это удивительно», «Какая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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Жена Касселя показала фигуру в бикини спустя два месяца после родов
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