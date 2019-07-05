Звездный стиль

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Певица рассказала, для чего она летала в Париж.

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Полина Гагарина / Global look press

Полина Гагарина побывала в Париже, чтобы принять участие в презентации нового аромата от Lancome. При этом певица успела совместить приятное с полезным: она также отметила годовщину с любимым мужем Дмитрием Исхаковым. Именно во французской столице шесть лет назад супруг сделал ей предложение.

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд — певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

На своей странице в Instagram Гагарина опубликовала фотографии с презентации в Париже и добавила, что наряд не остался незамеченным.

«Это платье всех свело с ума @ateliermoscow», — отметила Полина.

Большинство поклонников оценили яркий образ звезды и осыпали ее комплиментами.

«Красотка», «Это не платье сводит с ума, а вы», «Какая же Поля секси) Это платье реально очень соблазнительное)», «Сводите с ума Вы, платье лишь подчеркивает все ваши достоинства», «Это вы в нем великолепны. Платье лишь тряпка», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Полина Гагарина заявила, что может уехать в Китай на год для развития карьеры на международном уровне.

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Короткое платьепарфюмПолина Гагаринапрезентация

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Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
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