Выбор модницы: Волкова для фотосессии предпочла «лавандовое» платье в горох

Партнерша Георгия Дронова по сериалу «Воронины» — Екатерина Волкова — приняла участие в новой фотосессии, поделившись с подписчиками понравившимся ей кадром. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в платье лавандового оттенка с крупным былым горохом. Актриса отдала предпочтение трендовой летней расцветке, последовав совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелины Хромченко.

По словам эксперта в сфере моды, в сезоне весна-лето — 2019 популярностью у представительниц прекрасного пола будет пользоваться гороховый принт. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, востребованным будет и анималистический принт, в частности, леопард.

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Ранее в платьях с гороховым принтом на публике появлялась актриса Мария Кожевникова и певица Алсу.

Напомним, что вместе с мужем Андреем Карповым актриса Екатерина Волкова воспитывает 8-летнюю дочь Елизавету. К слову, оценивая гардероб знаменитости, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники подметил, что актрисе подходят женственные образы — приталенные платья с расклешенной юбкой в стиле new look (новый взгляд/силуэт. — Прим. ред.).