Понарошку устроила фотосессию в платье любимого дизайнера Брежневой

В конце октября прошлого года Ирена Понарошку стала мамой во второй раз. Телеведущая родила сына Теодора. Также у нее с мужем Александром Листом подрастает восьмилетний Серафим. Девушка предпочла рожать не в клинике, а дома в ванной. Долгое время после родов она не могла похудеть. Всю себя телеведущая посвящала детям, поэтому сразу не смогла сосредоточиться на диете, но потом все же пришла в форму.

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Теперь Ирена активно ведет свой аккаунт в Instagram, где пишет настолько интересно о самых простых вещах, что число ее подписчиков постоянно растет. Она дает бьюти-советы, подсказывает, когда лучше стричься и делится последними новостями. У девушки утонченный вкус в одежде, поэтому она чаще всего облачается в легкие летние платья или облегающие джинсы с рубашкой. Недавно Понарошку решила устроить фотосессию.

Перед поклонниками она предстала в вечернем персиковом платье с длинным шлейфом. В нем она позировала босиком то в лесу, то сидя на подвесной скамейке. Поклонники вспомнили, что уже видели в таком образе Веру Брежневу. Этот наряд из эксклюзивной коллекции любимого итальянского дизайнера певицы Джамбаттиста Валли. Такие платья есть в гардеробе лишь нескольких девушек, включая модель Кендалл Дженнер и светскую львицу Кьяру Ферранью.

Поклонники пришли в восторг от образа Ирены. «Боже какая вы крутая! Спасибо, что вы есть», «Платье суперское, фотка волшебная», «Я смотрю в вашем лесу еще и волшебные феи водятся», «Платье класс», — прокомментировали пост подписчики.