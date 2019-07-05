Звездный стиль

Понарошку устроила фотосессию в платье любимого дизайнера Брежневой

Телеведущая повторила романтический образ певицы.

Понарошку устроила фотосессию в платье любимого дизайнера Брежневой
Ирена Понарошку. Фото: instagram.com/irenaponaroshku/

В конце октября прошлого года Ирена Понарошку стала мамой во второй раз. Телеведущая родила сына Теодора. Также у нее с мужем Александром Листом подрастает восьмилетний Серафим. Девушка предпочла рожать не в клинике, а дома в ванной. Долгое время после родов она не могла похудеть. Всю себя телеведущая посвящала детям, поэтому сразу не смогла сосредоточиться на диете, но потом все же пришла в форму.

Теперь Ирена активно ведет свой аккаунт в Instagram, где пишет настолько интересно о самых простых вещах, что число ее подписчиков постоянно растет. Она дает бьюти-советы, подсказывает, когда лучше стричься и делится последними новостями. У девушки утонченный вкус в одежде, поэтому она чаще всего облачается в легкие летние платья или облегающие джинсы с рубашкой. Недавно Понарошку решила устроить фотосессию.

Перед поклонниками она предстала в вечернем персиковом платье с длинным шлейфом. В нем она позировала босиком то в лесу, то сидя на подвесной скамейке. Поклонники вспомнили, что уже видели в таком образе Веру Брежневу. Этот наряд из эксклюзивной коллекции любимого итальянского дизайнера певицы Джамбаттиста Валли. Такие платья есть в гардеробе лишь нескольких девушек, включая модель Кендалл Дженнер и светскую львицу Кьяру Ферранью.

Поклонники пришли в восторг от образа Ирены. «Боже какая вы крутая! Спасибо, что вы есть», «Платье суперское, фотка волшебная», «Я смотрю в вашем лесу еще и волшебные феи водятся», «Платье класс», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневадизайнерское платьезвездный стильИрена Понарошкумода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Понарошку устроила фотосессию в платье любимого дизайнера Брежневой
Интересно?
Поделись с друзьями: