Звездный стиль

Бузова вслед за Тарасовым надела костюм с шортами

Ведущая «Дома-2» повторила наряд экс-супруга со свадьбы T-killah.

Бузова вслед за Тарасовым надела костюм с шортами
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

После череды поездок за границу Ольга Бузова вернулась в Москву. Певица занялась непосредственными обязанностями ведущей «Дома-2». Также звезда не забывает о почти 16 миллионах подписчиках в Instagram. Бузова поделилась свежим кадром со съемок телестройки.

Певица примерила необычный ярко-желтый костюм. Длинный пиджак идет в комплекте с короткими шортами. Броский образ Ольга Бузова дополнила белой майкой. Ведущая «Дома-2» не раз подшучивала, что у неё нет груди, поэтому решила не надевать бюстгальтер.

Подписчиков смутил выбор звезды. Многие поклонники написали в комментариях, что торчащий сосок выглядит нелепо. Недавно Бузову также раскритиковали за частые фото её ягодиц. Якобы певица поворачивается к поклонникам не тем местом.

Необычный костюм оказался в моде не только среди женщин. Экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов выбрал пиджак и шорты на свадьбу назывного брата рэпера T-killah.  Именно Ольга Бузова познакомила музыканта и спортсмена. Неожиданный выбор свадебного наряда футболист объяснил тем, что нога в гипсе несовместима с обычными брюками. Спортсмен пережил операцию, но не стал отказывается от торжества и пришел на свадьбу на костылях.

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Бузова вслед за Тарасовым надела костюм с шортами
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