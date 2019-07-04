Ради эффектного кадра Рудковская позировала на диване в полусапожках

1 июля Яна Рудковская приехала в столицу Франции. Продюсер является известной модницей, поэтому она не могла пропустить Неделю моды. В гардеробе знаменитости хранятся сотни бредовых вещей. Особую любовь она испытывает к роскошным вечерним платьям. В Париж жена Евгения Плющенко привезла полный чемодан нарядов. За четыре дня она сменила пять образов: от мини-платья российского дизайнера Ульяны Сергеенко до элегантного наряда от Dior.

Накануне Рудковская посетила парижский Музей Ниссим-де-Камондо и сфотографировалась во дворе особняка. Для вечернего променада она выбрала синее платье без рукавов с поясом и акцентом на карманах. Образ продюсер дополнила полусапожками с массивным каблуком. В какой-то момент Яна решила устроить фотосессию и взобралась на диван, не разуваясь. Похоже, что девушка ожидала услышать критику в свой адрес. «Мне разрешили с ногами, если что», — написала она.

Многих поклонников все равно возмутило поведение светской львицы. Некоторые даже попытались задеть Яна, сравнив ее обувь с клоунской. «Я не присяду на место, где только что была чья-то уличная обувь, какой бы чистой она ни была. Есть какие-то границы», «Смешная обувь, как у клоуна», «А мне, если бы и разрешили, то я бы так не сделала. Воспитание не позволяет», — стали высказываться подписчики.

Сама Рудковская не стала реагировать на критику, но за нее заступились преданные фанаты. «А мы в Америке у сестры всегда с ногами. Там везде чисто», «Ко-ко-ко…раскудахтались! И уж такие они воспитанные, и уж такие визажисты-модельеры!», «Обувь огонь, и к тому же они идеально чистые, конечно, разрешили», — написали они. К слову, ранее Викторию Бон тоже осудили, когда она устроила фотосъемку в кровати и при этом позировала в сапогах.