Звездный стиль

А теперь блондинка: Лобода примерила на старшую дочку парик

Певица осталась в восторге от временной смены имиджа Евы.

А теперь блондинка: Лобода примерила на старшую дочку парик
Лобода примерила на дочку белый парик ФОТО: Global Look Press

Светлана Лобода отдыхает от постоянных концертов и светских мероприятий. Между работой она проводит время с дочкой и друзьями. Звезда катается с ветерком на машине, случает любимую музыку, посещает спортзал и, конечно же, находится в компании дочки Евангелины. На одном из роликов она разрешила девочке примерить белый парик.

Лобода примерила на дочку парик
Лобода примерила на дочку парик
ФОТО:https://www.instagram.com/stories/lobodaofficial/?hl=ru

Обладательница длинных русых волос мгновенно преображается и становится непохожей на себя. Светлана делает дочке комплимент.

Следом компания направляется в спортзал, где популярная певица демонстрирует свою подтянутую фигуру и отличный пресс.

Лобода показала тренировку в спортзале
Лобода показала тренировку в спортзале
ФОТО: https://www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Ранее Лобода заинтриговала своих многочисленных поклонников фотографией с неизвестным мужчиной. Имени загадочного спутника она так и не раскрыла, пишет OA.

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Светлана Лобода

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А теперь блондинка: Лобода примерила на старшую дочку парик
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