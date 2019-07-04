А теперь блондинка: Лобода примерила на старшую дочку парик

Светлана Лобода отдыхает от постоянных концертов и светских мероприятий. Между работой она проводит время с дочкой и друзьями. Звезда катается с ветерком на машине, случает любимую музыку, посещает спортзал и, конечно же, находится в компании дочки Евангелины. На одном из роликов она разрешила девочке примерить белый парик.

Обладательница длинных русых волос мгновенно преображается и становится непохожей на себя. Светлана делает дочке комплимент.

Следом компания направляется в спортзал, где популярная певица демонстрирует свою подтянутую фигуру и отличный пресс.

Ранее Лобода заинтриговала своих многочисленных поклонников фотографией с неизвестным мужчиной. Имени загадочного спутника она так и не раскрыла, пишет OA.