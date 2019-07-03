Леди в черном: Зара выбрала для прогулки элегантную блузу с бантом

Поклонники в очередной раз оценили утонченный вкус певицы.

Певица Зара по праву считается одной из самых стильных звезд российского-шоу-бизнеса. 35-летняя певица всегда отличалась утонченным вкусом, когда дело касается модных образов.

Вот и в этот раз артистка продемонстрировала очередной стильный наряд. Для прогулки по Нью-Йорку Зара выбрала черный total-look — за исключением лодочек телесного цвета. Артистка надела элегантную блузу с бантом облегающие брюки. Свой образ звезда дополнила шляпой и миниатюрной сумочкой Chanel.

«Черный является одним из самых противоречивых, а поэтому самых любимых цветов в истории моды. А как вы относитесь к черному? С добрым утром, дорогие!:)», — подписала снимок в Instagram Зара.

Поклонники в очередной раз восхитились утонченным чувством стиля певицы и осыпали ее комплиментами.

«Какая вы стильная. Вы очень красивая женщина», «Обожаю черный цвет! Вы очень элегантны и красивы!», «Такая утонченная, красотка. Леди!!!», «Вам очень идёт этот цвет! Стильно!», — отметили подписчики в комментариях.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Зара стала настоящим украшением «Детской Новой волны» в Ялте в сверкающем серебристом платье.