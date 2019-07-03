Звездный стиль

Семенович подобрала три стильных платья для женщин с пышными формами

Певица выпустила коллекцию нарядов для девушек с нестандартной фигурой.

Семенович подобрала три стильных платья для женщин с пышными формами
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович всегда обладала нестандартной фигурой. Певица не раз опровергала подозрения в пластике, заверяя, что формами обязана маме. Переодически она пытается худеть, но все же чаще подчеркивает свои достоинства нарядами правильного кроя. В гардеробе артистки есть множество брендовых вещей. Ходить по магазинам она очень любит и резко возвращается домой без обновок. А на днях звезда выпустила собственную коллекцию платьев для женщин с пышной грудью, которую создала совместно с российским брендом.

Для своих подписчиков, которые тоже обладают нестандартными формами, Анна решила подобрать три стильных летних образа. Также она рассказала, с чем лучше носить подобные платья.

«Они очень выгодно подчеркнут вашу фигуру, их можно носить с кедами или балетками, а вечером надеть туфли и пойти на праздничное мероприятие. Я с большой любовью придумывала эти платья, они сшиты из очень приятных и качественных тканей и пойдут любой моднице», — написала певица.

На одном из фото она позирует в белоснежном длинном платье с глубоким декольте, узорами и пуговицами. Образ она дополнила белыми туфлями и алой шляпкой. Также Анна примерила черное кружевное платье, которое дополнила босоножками в тон. Такой коктейльный наряд идеально подойдет для свидания. А вот третий образ — бежевое платье с леопардовым принтом — подойдет для любого случая. Артистка предпочла дополнить его ботильонами и миниатюрной сумочкой.

Поклонники поблагодарили звезду за советы. Наряды Семенович пришлись им по вкусу. «3-й образ и сумочка просто невероятные!», «Ох Анна, Анна… Это же нокаут для мужчин!», «Молодец Анечка! Крайне трудно найти платье на Фигуру! Спасибо», «Вы классно смотритесь в этих шикарных платьях», — прокомментировали пост подписчики.

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Семенович подобрала три стильных платья для женщин с пышными формами
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