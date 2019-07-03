Звездный стиль

После слухов о беременности Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике

Молодая мама с супругом Дмитрием Тарасовым отдыхает в Италии.

После слухов о беременности Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике
Анастасия Костенко / www.instagram.com/kostenko.94/

Меньше года прошло с того момента, как Анастасия Костенко впервые стала мамой. 10 июля 2018 года она подарила своему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, дочь.

Вскоре после родов модель начала усиленно заниматься спортом и уже в декабре прошлого года без стеснения демонстрировала свою фигуру в купальнике.

Сейчас все семейство находится на отдыхе в одной из теплых стран и с удовольствием публикует совместные снимки. Так, Дмитрий Тарасов поделился у себя на странице в Instagram кадр, на котором запечатлен он вместе с маленькой дочкой и женой Настей.

Костенко позирует на фото в раздельном купальнике и сложно поверить в то, что девушка меньше года назад стала мамой — ее фигуре могут позавидовать многие.

Напомним, что недавно интернет-пользователи заподозрили жену футболиста в новой беременности. Впрочем, сама Анастасия ранее признавалась, что они с супругом мечтают о детях-погодках. Родить второго она планирует после того, как восстановится после первой беременности. Однако информацию об интересном положении Костенко супруги не комментируют.

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После слухов о беременности Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике
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