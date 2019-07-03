Звездный стиль

53-летняя Наталья Штурм доказала, что и без макияжа выглядит молодо

Певица продолжает наслаждаться отдыхом в Болгарии.

53-летняя Наталья Штурм доказала, что и без макияжа выглядит молодо
Наталья Штурм / Global look press

Наталья Штурм продолжает наслаждаться отдыхом в Болгарии и делиться живописными фотографиями из отпуска на своей странице в Instagram. Кроме того, 53-летняя певица не забывает показывать подписчикам подтянутую и стройную фигуру.

А в этот раз исполнительница хита «Школьный роман» решила пойти дальше и продемонстрировать поклонникам свою естественную красоту — без макияжа.

«Просто», – коротко подписала снимки в Instagram Наталья Штурм.

На первой фотографии она предстала перед фанатами в купальнике и без косметики на лице, а на второй певица даже снялась топлес.

Поклонники не смогли пройти мимо и не прокомментировать новые кадры Натальи.

«Красотка», «Вау», «Шикарно, Наташ», «Отличный ракурс», «Так…Где Никас Сафронов? Тут такая нимфа», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, 28 июня Наталье Штурм исполнилось 53 года. В свой день рождения она опубликовала архивные снимки, на которых ей чуть больше 20 лет. Многие поклонники отметили, что сейчас певица выглядит даже лучше, чем в молодости.

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53-летняя Наталья Штурм доказала, что и без макияжа выглядит молодо
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