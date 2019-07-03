В тренде: Кудрявцева пополнила гардероб неоновой юбкой

Телеведущая пожелала поклонникам быть спокойными и мечтать о хорошем.

Лера Кудрявцева отдыхает с подругами в Сингапуре. 48-летняя телеведущая делится счастливыми кадрами из отпуска. Кудрявцева не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике, а также делиться модными образами.

Звезда не отстает от трендов. Для расслабленного отдыха Лера Кудрявцева примерила неоновую юбку. Телеведущая выбрала вещь, которая сочетает в себе несколько модных деталей: юбка оказалась плиссированной и прозрачной. К яркому низу Кудрявцева подобрала спокойный бежевый топ.

Помимо зеленого бикини телеведущая также носит у бассейна темный слитный купальник. Лера Кудрявцева сфотографировалась на шезлонге, показав стройные ноги. Подписчикам звезда посоветовала стать добрее и наслаждаться жизнью. Это особенно важно в период коридора затмений.

«Начиная со 2 июля, закладывается будущее. В эти дни будьте спокойными, добродушными, простите всех, думайте и мечтайте о хорошем. Удачи», – написала Лера Кудрявцева.

В комментариях подборку фотографий оценила Анита Цой, а Эвелина Бледанс похвалила телеведущую, написав: «Моя красопеточка». Подписчики спросили у Кудрявцевой, как долго им нужно оставаться добродушными. Звезда ответила, что нужно потерпеть до 17 июля.