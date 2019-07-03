Звездный стиль

Безрукова вышла в свет в черном платье с цветочным принтом

Большинство поклонников оценили элегантный образ любимой актрисы.

Безрукова вышла в свет в черном платье с цветочным принтом
Ирина Безрукова / Global look press

Изнуряющая жара в Москве сменилась  прохладой. Погода влияет и на то, как приходится одеваться жителям и гостям столицы: при +18 уже не надеть легкие сарафаны и шорты.

Вот и Ирина Безрукова вышла в свет в длинном черном платье и в кожаной куртке.

«Такое нынче в Москве лето))», – подписала новый снимок на своей странице в соцсети Instagram 54-летняя актриса.

На фотографии Безрукова позирует в элегантном черном платье с цветочным принтом от российского дизайнера Ксении Князевой, кожаной куртке и обуви на плоском ходу. Кстати, стоимость платья, которое надела актриса, составляет 18 190 рублей без скидки, указывается на сайте.

Большинство поклонников артистки оценили ее новый образ и поспешили осыпать звезду комплиментами.

«Шикарная женщина», «Красавица и очень стильная!!!», «Вам идут дерзкие наряды», «Ирина, как всегда, очень стильная», «Ирина красавица, вы девушка без возраста», – отметили подписчики в комментариях.

Ранее Ирина Безрукова рассказала журналу Teleprogramma.pro об участии в телешоу «Последний герой». Актриса призналась, что во время съемок она сбросила восемь килограммов.

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дизайнерское платьеИрина Безруковакурткамодный образ

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Безрукова вышла в свет в черном платье с цветочным принтом
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