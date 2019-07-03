Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии

Супруга президента Украины сопровождает его в заграничной поездке в Канаду.

Супруга нового президента Украины Владимира Зеленского — Елена — продолжает сопровождать мужа в его первых заграничных поездках в качестве главы государства.

Так, недавно первая леди Украины встретилась с женой президента Франции — Брижит Макрон, а затем с политическими лидерами Германии.

Теперь Зеленские отправились в Канаду. В Торонто Елена провела встречу с министром по делам детей и женщин правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра охраны здоровья Робин Мартин. Жена президента Украины и канадские политики поговорили о стратегии в области детского здоровья и о проблемах, связанных с этой темой.

Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.

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Фотографии со встречи с канадскими политиками уже появились на официальной странице Елены Зеленской в Instagram.

Большинство подписчиков оценили элегантный образ первой леди Украины. Ранее им также очень понравился костюм небесного цвета, который она надела на встречу с Брижит Макрон.