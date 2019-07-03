Васильев назвал Анну Михалкову олицетворением русской женщины

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал стиль старшей дочери режиссера Никиты Михалкова.

Историк моды не стал скрывать, что сталкивался с публикациями, в которых говорилось о похудении Анны. Уточнялось, что актрисе пришлось сбросить вес для стабилизации давления. Для этого наследнице именитой фамилии пришлось ограничить рацион. Знаменитость перестала есть тяжелую пищу после 15 часов. А в качестве полдника сестра экс-супруги Резо Гигинеишвили — Надежды — позволяет себе кефир и легкий салат.

Оценивая гардероб Анны Михалковой, историк моды выдвинул предположение о том, актриса равнодушна к капризам моды.

«Ее мама, в прошлом манекенщица, видимо, внушила дочке истину: за модой угнаться нельзя, самое лучше — найти свой стиль», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды подметил, что в большинстве случаев актриса отдает предпочтение однотонным тканям: желтой, белой, черной, синей и алой расцветке. И, по мнению телеведущего, самое важное — гардероб Михалковой полностью отражает ее характер. Старшую дочь Никиты Михалкова соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» назвал олицетворением русской женщины с ее уравновешенным темпераментом, с особенностями фигуры, с ее русской душой. При этом Васильев добавил: особенно ценно, что современная актриса в одежде использует национальные детали.

«Уверен, многие вещи Ани сделаны известными дизайнерами. Но в ее гардеробе есть то, что напоминает о русской деревне, о широте бескрайних полей», — заверил историк моды.

Кроме того, Александр Васильев подметил, что дочка Никиты Михалкова достойно несет свои природные данные, выбирая только те наряды, которые идеально соответствуют ее темпераменту и образу жизни.