Звездный стиль

Рудковская устроила фотосессию в библиотеке в мини-платье Chanel

Супруга Евгения Плющенко не смогла пропустить показ любимого французского модного дома.

Рудковская устроила фотосессию в библиотеке в мини-платье Chanel
Яна Рудковская / Global look press

Яна Рудковская продолжает отдыхать в Париже, куда она прилетела специально на Неделю моды. Супруга Евгения Плющенко уже побывала на показах Dior, российского дизайнера Ульяны Сергеенко, а 2 июля посетила шоу Chanel, которое впервые прошло без Карла Лагерфельда.

Специально для мероприятия команда модного дома превратила знаменитый Grand Palais в огромную библиотеку.

Что касается Яны Рудковской, то на показ она пришла в мини-платье от Chanel. От каблуков продюсер решила отказаться в пользу удобной обуви. Образ звезды российского шоу-бизнеса дополнил маленький белый рюкзак.

«Потерялась в библиотеке @chanelofficial haute couture) Так как тут очень тепло и +26, я сегодня ну очень по летнему и спортивному, но неизменно от @chanelofficial», — подписала короткий видеоролик у себя в Instagram Рудковская.

Ранее супруга Евгения Плющенко опубликовала на своей странице в соцсети образ, в котором она отправилась на показ Dior. Для мероприятия она выбрала золотисто-черное платье из полупрозрачной ткани.

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Chanelбелое платьеКороткое платьеПарижЯна Рудковская

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Рудковская устроила фотосессию в библиотеке в мини-платье Chanel
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