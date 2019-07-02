Звездный стиль

«Летом хочется яркости»: Мария Погребняк обновила цвет волос

Поклонники оценили изменения во внешности супруги российского футболиста.

«Летом хочется яркости»: Мария Погребняк обновила цвет волос
Мария Погребняк / www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк — жена российского футболиста Павла Погребняка и мама троих сыновей. Мария внимательно следит за своим внешним видом — девушка регулярно занимается в спортзале, посещает косметолога и салоны красоты.

Так, Погребняк решилась на очередные, хоть и небольшие, изменения в имидже в разгар лета. Супруга футболиста обновила цвет волос — теперь ее блонд стал более платиновым.

«Я влюблена в мой новенький оттенок волос. Летом хочется яркости», — написала Мария на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство подписчиков светской львицы оценили преображения в ее образе и осыпали девушку комплиментами.

«Принцесса», «Потрясающая», «Как всегда шикарна», «Очень красивый цвет», «Укладка огонь», «Такая красивая!», «Тебе очень идет», — отметили поклонники в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, как Мария Погребняк устроила зажигательные танцы на даче с сыновьями под новую песню Анны Седоковой — «Я же мать».

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«Летом хочется яркости»: Мария Погребняк обновила цвет волос
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