«Летом хочется яркости»: Мария Погребняк обновила цвет волос

Мария Погребняк — жена российского футболиста Павла Погребняка и мама троих сыновей. Мария внимательно следит за своим внешним видом — девушка регулярно занимается в спортзале, посещает косметолога и салоны красоты.

Так, Погребняк решилась на очередные, хоть и небольшие, изменения в имидже в разгар лета. Супруга футболиста обновила цвет волос — теперь ее блонд стал более платиновым.

«Я влюблена в мой новенький оттенок волос. Летом хочется яркости», — написала Мария на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство подписчиков светской львицы оценили преображения в ее образе и осыпали девушку комплиментами.

«Принцесса», «Потрясающая», «Как всегда шикарна», «Очень красивый цвет», «Укладка огонь», «Такая красивая!», «Тебе очень идет», — отметили поклонники в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, как Мария Погребняк устроила зажигательные танцы на даче с сыновьями под новую песню Анны Седоковой — «Я же мать».