Гомес скопировала знаменитый образ Памелы Андерсон в красном купальнике

Селена Гомес решила устроить себе каникулы и отправилась в Мексику вместе с друзьями. Кроме того, она посетила девичник своей кузины Присциллы де Леон, которая совсем скоро выходит замуж.

В Мексике звезда мировой поп-сцены сумела совместить приятное с полезным — и отдых, и работу. На берегу Тихого океана она приняла участие в фотосессии для новой кампании бренда пляжной одежды Krahs.

В соцсети Instagram появился снимок со съемок, на котором Селена Гомес предстала в красном слитном купальнике, точь-в-точь как у Памелы Андерсон в знаменитом сериале 90-х — «Спасатели Малибу».

больше по теме Селена Гомес заявила, что хочет замуж за Билла Мюррея Бывшая возлюбленная Джастина Бибера в восторге от своего партнера по съемочной площадке.

Напомним, что после тяжелого 2018 года, когда Селена Гомес загремела в психиатрическую клинику, певица только недавно начала выступать на сцене. Так, в начале июня 26-летняя звезда побывала на премьере зомби-триллера «Мертвые не умирают», где сыграла одну из главных ролей. Для мероприятия Гомес выбрала черное короткое платье Celine с перьями.