Звездный стиль

Алена Шишкова рассказала об очередных манипуляциях с губами

Девушка решилась на новую процедуру.

Алена Шишкова рассказала об очередных манипуляциях с губами
Алена Шишкова / Global look press

Бывшая невеста Тимати Алена Шишкова старается всегда выглядеть на все 100%. Так, модель регулярно посещает кабинет косметолога, наращивает волосы в салонах красоты, а также занимается спортом. В Сети ходят слухи, что девушка перенесла не одну пластическую операцию, однако сама Шишкова об этом не распространяется.

В этот раз Алена решила рассказать своим подписчикам в Instagram о том, что она сделала перманентный макияж губ. После этой процедуры женщинам некоторое время можно забыть о помаде, поскольку губы получают пигмент.

«Больно ли? Нет, не переживайте. Я ничего не чувствовала почти. Так что, однозначно советую перманентный макияж, сразу и контур появляется, и все встаёт на свои места», — отметила бывшая подруга Тимати.

Результаты процедуры Шишкова опубликовала на своей странице в соцсети.

Многие оценили изменения во внешности модели, но нашлось немало тех, кто посчитал, что раньше губы девушки выглядели лучше.

«Цвет губ ДО намного лучше… естественно и красиво смотрелся», «На втором фото ужас же. Не про цвет. Про форму губ. Это щас так модно?», «Было лучше», «До процедуры были лучше, как мне кажется», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно поклонники не на шутку заволновались по поводу здоровья Алены Шишковой. По их мнению, она близка к анорексии. После этого девушка сообщила, что будет наращивать мышечную массу.

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Алена Шишкова рассказала об очередных манипуляциях с губами
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