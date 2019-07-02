Коллекция бикини: Бузова продемонстрировала неоновый купальник

Подписчицы подозревают, что модель бюджетная и ее можно купить в китайских интернет-магазинах.

С наступлением летнего сезона Ольга Бузова не перестает демонстрировать фигуру в купальнике. Для почти 16 миллионов подписчиков в Instagram певица фотографировалась в Москве, Турции и Италии. На этот раз настал черед Франции – Бузова отдыхает у подруги в Сан-Тропе.

Ведущая «Дома-2» практически не покидает бассейн. На этот раз для фотосессии певица выбрала необычный неоновый купальник с широкими бретелями и надписями. Яркий цвет бикини хорошо смотрится на загорелой коже.

Подписчицы наперебой стали спрашивать, где взять такой же. Ольга Бузова пообещала оставить ссылку на бренд одежды. Некоторые фанатки заметили, что подобный купальник можно заказать на китайских сайтах за смешные деньги. Один Instagram-магазин заявил, что это их производство, однако не исключено, что они могут продавать модель с Aliexpress за 5500 рублей.

На отдых Ольга Бузова взяла с собой целую коллекцию купальников. Ранее она поделилась с поклонниками кадром, где продемонстрировала бикини с принтом тай-дай. К нему певица выбрала халат с похожим рисунком.