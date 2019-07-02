Звездный стиль

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье

Герцогиня Кембриджская посетила знаменитый теннисный турнир.

Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир.

Кейт Миддлтон с детства была горячей поклонницей теннисных турниров в Уимблдоне. Поэтому ее появления на проходящих соревнованиях можно было ожидать, хотя об этом стало известно всего за пару часов до начала турнира.

Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.

Дополнили образ черные лодочки и клатч в тон. Волосы герцогиня Кэтрин оставила распущенными.

Посещение Уимблдонского турнира не предполагает строгого дресс-кода, однако рваные джинсы или спортивные вещи на гостях тут не увидишь. Поэтому выбор Кейт достоин всяческих похвал: она оделась просто, но со вкусом.

Отметим, что белый цвет у герцогини является одним из самых любимых. Для выхода в свет она зачастую предпочитает наряды именно в светлых тонах. Из недавних примеров можно привести ее посещение церемонии вручения Ордена подвязки.

В белом платье от Barbara Casasola она также пришла на благотворительный вечер, а в светлом пальто от Catherine Walker — на церемонию спуска флага.

Она также часто носит светлые блузы, и, разумеется, замуж она тоже выходила в белом платье.

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Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
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