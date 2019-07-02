Любовь Толкалина призналась в любви знаменитому дизайнеру

Любовь Толкалина не скрывает, что любит дополнять свои наряды роскошными аксессуарами. Актриса обожает сумочки, а недавно она поделилась в Instagram снимком из дорогого бутика.

больше по теме Любовь Толкалина определилась с цветом волос в старости Актриса отдыхает в Крыму и на своей странице в Instagram делится отпускными мыслями.

На фото знаменитость позирует в окружении дизайнерских туфель. Толкалина пояснила, что любит обувь модного дома Сальваторе Феррагамо – знаменитого обувщика, который работал со многими звездами Голливуда, включая Одри Хепберн и Мэрилин Монро.

«Модели с квадратным каблуком, клиновидным, на шпильке и на танкетке – все это было изобретено талантливым итальянцем», – подписала кадр актриса.

Безупречный стиль Любови Толкалиной отмечают даже признанные мэтры моды. Так, Александр Васильев ранее заявил, что считает артистку необычайно привлекательной дамой, которая в 41 год остается в отличной форме. Правда, иногда ее наряды не совсем уместны, как, например, на последнем «Кинотавре». Как сообщал портал teleprogramma.pro, на церемонию закрытия фестиваля Толкалина пришла в коротком сверкающем платье. Васильев назвал его не соответствующим случаю.