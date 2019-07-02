Звездные секреты: Нюша поделилась формулой идеального загара

Певица рассказала, как она ухаживает за кожей летом.

Несколько дней назад Нюша улетела отдыхать в одну из теплых стран. Лето в самом разгаре, поэтому певица решила поделиться с подписчиками собственной формулой идеального загара и уходом за лицом в это время года.

Летом Нюша старается не пользоваться плотными тональными тектурами, а отдает предпочтение BB-крему или увлажняющему крему с SPF-фактором (защита от солнца). Артистка также подчеркнула, что всегда тщательно проверяет состав всех используемых на себе средств.

Также поп-звезда рассказала о том, как она загорает. По ее мнению, если уходить от прямых солнечных лучей под зонт, то загар сохранится на коже дольше.

«И ещё, заметила, что, если периодически уходить от прямых лучей под зонт, загар останется с вами намного дольше. Например, моя формула: 2 часа утром, с 09:30 и 2 часа перед ужином, с 16:00», — отметила Нюша на своей странице в Instagram и опубликовала селфи с отдыха.

Большинство подписчиков поблагодарили певицу за бьюти-совет, а также оценили ее новый снимок.

«Неземная красота», «Прелесть», «Очень красивая», «Ослепительно выглядите, Нюша», «У тебя самые лучшие селфи», «Полезный пост!» — отметили поклонники в комментариях.

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