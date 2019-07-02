Звездный стиль

Дочь Литвиновой в зеленом парике стала героиней новой фотосессии

18-летняя Ульяна успешно пробует себя в роли модели.

Дочь Литвиновой в зеленом парике стала героиней новой фотосессии
Ульяна Добровская / www.instagram.com/ulianadobrovskaya/

Рената Литвинова вместе с дочерью Ульяной продолжают удивлять своих подписчиков в соцсетях. Так, накануне знаменитая актриса театра и кино поделилась архивным кадром из фотосессии 1993 года, а теперь Литвинова опубликовала в Instagram кадры атмосферной фотосъемки с участием своей наследницы.

На снимках 18-летняя девушка предстала в зеленом парике и платье необычного кроя. Автором фотосессии стал фотограф из Лондона Гай Гуч (Guy Gooch).

Большинство поклонников Ренаты признали, что съемка и образ Ульяны действительно получились нестандартными.

«Такая необычная!», «С зелёными волосами круто) Интересно, какие у Ульяны любимые аниме)», Стилист всё сделал стильно) модель — небанальна!) — прекрасна. и видно — единомышленница) красотки, девочки!!! — креативно, смело!», «Русалка», — отметили подписчики в комментариях.

Ульяна Добровская, несмотря на юный возраст, вовсю идет по стопам мамы. Так, молодая девушка активно снимается в фотосессиях и посещает модные показы. Известно, что Ульяна училась в Париже, а затем перебралась в Лондон. Недавно девушка стала участницей съемки для российского издания журнала Tatler.

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парикРената ЛитвиноваУльяна Добровскаяфотосессия

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Дочь Литвиновой в зеленом парике стала героиней новой фотосессии
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