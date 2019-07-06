Стильные купальники: Лобода, Бузова и другие звезды сделали летний выбор

Звезды уехали на моря и своим видом подсказали, какие бикини дают ощущение «королевы пляжа». Оказалось, что в тренде не только яркие цвета, но и принт в виде надписей.

Каждый год мода привносит свои новые веяния. Если еще недавно каждая девушка имела в своем гардеробе мини-бикини, то теперь закрытые купальники снова стали популярны. Более того, все чаще стали носить звезды и ретро-купальники с завышенной талией. Однако лето длится не один месяц, поэтому тренды могут поменяться. Скажем, в июле стало понятно появление спроса на необычные купальники в спортивном стиле.

Стилист-имиджмейкер Ирина Дрофа объяснила, с чем связан рост их популярности.

«Купальники в спортивном стиле — это продолжение одного глобального тренда на спорт. В том смысле, что каждый новый сезон уже на протяжении 10 лет спортивная тема так или иначе получает новое развитие в одежде. Сначала кроссовки стали носить с любыми нарядами от платьев до деловых костюмов, потом появились лампасы, сетка и надписи. В какой-то момент эти надписи стали проникать и в бельевую тему, а до купальников там недалеко», — поделилась наблюдениями эксперт в области моды.

Седокова голосует за яркость

Одна из самых популярных певиц, не стесняющаяся показывать свои аппетитные формы, — Анна Седокова. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» будоражит фантазию своих поклонников, то и дело публикуя пикантные фото в бикини. В гардеробе артистки можно найти множество фасонов нарядов для купания, поэтому она первая подхватывает разные модные течения. Еще прошлым летом певица впервые облачилась в ярко-розовый купальник. А в этом сезоне на пике популярности оказались неоновые оттенки.

Теперь в коллекции Анны есть и серый купальник с принтом в виде надписей. Причем надписи делают не на самом купальнике, а на бретельках или кромке наряда, выделяя его другим цветом, что становится определенной изюминкой образа. Таким своеобразным нюансом можно подчеркнуть талию или бюст, что и сделала недавно артистка.

Мария Горбань предпочитает необычные фасоны

Звезда сериала «Кухня» много путешествует. Побывав во Франции, она отправилась на побережье в Сан-Тропе, где теперь купается и загорает. Мария является молодой мамой, но это не мешает актрисе быть в форме. Она чаще всего подчеркивает фигуру плавательной одеждой необычных фасонов. На этот раз она тоже выбрала бикини с модным принтом, но при этом купальник имел трусики с завышенной талией и верхом лишь с одной бретелькой. Смотрелся такой наряд очень стильно, особенно в белом цвете.

Лобода — суперзвезда

Певица всегда выделяется благодаря особому стилю в одежде. На этот раз Светлана даже купальник выбрала не просто с принтом в виде надписей, но и нюдового цвета, который смотрелся как вторая кожа. Более того, бикини украшали также разные рисунки, которые будто сделали дети. К такой фишке на своей свадьбе с Брэдом Питтом прибегла Анджелина Джоли. Ее свадебный наряд тогда украшали рисунки ее детей. Возможно, что именно этим вдохновилась дизайнер Анна Осмехина, когда создавала этот купальник.

Бузова тоже в деле

Поющая телеведущая давно создает свою одежду, но вот дизайнером купальников она пока не стала. Каждый раз на отдых Ольга берет новые мини-бикини. Этим летом девушка снова не боится примерять яркие и дерзкие образы. На отдыхе она облачилась в зеленый купальник со шнуровкой и черными широкими полосками-вставками, на которых значилась надпись Love. Необычное бикини пришлось по вкусу поклонникам звезды.

Нюша приобщает к спорту

28-летняя певица только в прошлом году стала мамой, но уже пришла в форму. Наслаждаясь отдыхом в Майами, она то и дело плавала в бассейне. Артистка любит выделяться, поэтому в основном она носит не классические купальники, а наряды собственного дизайна. Нюша умело сочетает яркие цвета, принты, а также предпочитает спортивный фасон, который смотрится стильно и молодежно.

Советы эксперта

Стилист-имиджмейкер Ирина Дрофа отметила, что трендовые купальники подходят не всем женщинам. Она предостерегла наших читателей от ошибок при выборе пляжного вида.

«Надо понимать, что спорт требует спортивной фигуры, поэтому на неспортивной фигуре такой купальник будет смотреться немного дисгармонично. Например, если у вас пышные, женственные формы, то и купальник нужно выбрать более женственный. Если это история с более курортной темой, то лучше выбирать купальник более лаконичный», — отметила Ирина.

Она также заметила, что бикини в спортивном стиле больше подходят совсем молодым девушкам. Женщинам постарше эксперт рекомендует выбирать более элегантные купальники, которые подчеркнут их достоинства.