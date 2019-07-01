Иванка Трамп выступила на саммите в «воздушном» розовом платье

Дочь президента США заявила о необходимости расширения экономических прав женщин по всему миру.

В японском городе Осака продолжается одно из важнейших событий в мировой экономике и политике — саммит стран «большой двадцатки» или G20. В этот раз поддержать президента США на мероприятии приехала не его супруга Мелания, а дочь Иванка.

Дочь американского лидера решила вслед за отцом выступить на саммите с важным сообщением. Она обратила внимание мировых лидеров на необходимость расширения экономических прав и возможностей женщин по всему миру. По мнению Иванки, этот вопрос должен оставаться в центре повестки G20.

Для выступления перед главами государств дочь Дональда Трампа выбрала воздушное нежно-розовое платье с белым поясом на талии. В сочетании с платиновыми волосами Иванки ее образ получился по-настоящему кукольным и ярким, особенно если взять во внимание наряды других женщин на мероприятии.

Видео обращения к мировым лидерам Иванка Трамп уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, ранее дочь президента США появилась на саммите в элегантном небесно-голубом наряде и собрала множество комплиментов в Сети.