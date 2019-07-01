Звездный стиль

Бритни Спирс продемонстрировала фанатам четыре соблазнительных образа

37-летняя певица решила доказать, что ее фигура в полном порядке.

Бритни Спирс продемонстрировала фанатам четыре соблазнительных образа
Бритни Спирс / Global Look press

Бритни Спирс переживает не самые простые времена. Весной она вышла из психиатрической клиники, а затем занялась своим здоровьем. Звезда 2000-х начала усиленно заниматься спортом, а в июне отправилась восстанавливать душевное равновесие на острова в Атлантическом океане.

Однако не все идет так гладко, как хотелось бы артистке. Совсем недавно на Спирс обрушилась критика подписчиков. По их мнению, поп-певица нещадно использует фотошоп при ретуши фотографий, а на самом деле ее фигура далека от идеала.

В ответ на эти обвинения 37-летняя Бритни опубликовала видео в Instagram, на котором она продемонстрировала сразу несколько соблазнительных нарядов, чтобы доказать, что она может дать фору многим.

Сначала певица предстает в обтягивающем белом мини-платье с одним рукавом, затем в черном кружевном топе и красной мини-юбке. Далее она демонстрирует латексный костюм, а в финале — желтое платье с глубоким вырезом.

В этот раз большинство фанатов оценили формы любимой артистки и не оставили ее без комплиментов.

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Бритни СпирсКороткое платьеОбтягивающее платьеоткровенное платье

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Бритни Спирс продемонстрировала фанатам четыре соблазнительных образа
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