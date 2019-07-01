Звездный стиль

Наоми Кэмпбелл проехалась в метро в сверкающем платье Valentino

Супермодель приняла участие в новой рекламной кампании модного дома.

Наоми Кэмпбелл проехалась в метро в сверкающем платье Valentino
Наоми Кэмпбелл / global look press

22 мая Наоми Кэмпбелл исполнилось 49 лет, однако это не мешает ей продолжать работать с ведущими мировыми домами моды и крупнейшими брендами.

В этот раз икона 90-х приняла участие в рекламной кампании для Valentino. Речь идет об осенней коллекции 2019. Специально для презентации Наоми проехалась в нью-йоркском метро в роскошном сверкающем платье в пол и в босоножках на шпильке. Образ супермодели дополнила сумочка от Valentino.

Черно-белые кадры фото- и видеосъемки Наоми Кэмпбелл уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство поклонников пришли в восторг от нового видеоролика с участием звезды мировых подиумов и поспешили осыпать модель, а также автора видео, комплиментами.

Совсем недавно Наоми Кэмпбелл прилетела из французских Канн, где она зажгла на пляжной вечеринке в коротком обтягивающем платье розового цвета. А для удобства супермодель выбрала кроссовки.

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ValentinoметроНаоми Кэмпбеллплатьерекламная кампания

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Наоми Кэмпбелл проехалась в метро в сверкающем платье Valentino
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