Звездный стиль

Новый тренд: Бузова продемонстрировала купальник с принтом тай-дай

После тренировок в футбольном клубе «Барселона» певица прибыла к подруге на Лазурный берег.

Новый тренд: Бузова продемонстрировала купальник с принтом тай-дай
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

За последний месяц Ольга Бузова успела побывать в нескольких странах. Ведущая «Дома-2» устроила концерт в Турции, прибыла на свадьбу друзей в Италии, вернулась в Москву на съёмки, а затем неожиданно прилетела в Испанию, чтобы на два дня стать членом футбольного клуба «Барселона».

После изнурительных тренировок Бузова оказалась во Франции. Певица прилетела к подруге в Сан-Тропе, чтобы насладиться чудесными видами Лазурного берега. У ведущей «Дома-2» в распоряжении полтора дня. Пока что Ольга Бузова успела только поплавать с подругой в бассейне.

Для отдыха звезда примерила бикини без бретелей. Бузова выбрала необычный принт с эффектом тай-дай. Купальник выглядит так, будто его скрутили и окрасили в различные цвета. Певица снялась для подписчиков так, чтобы продемонстрировать вид сзади. Не всем фанатам это пришлось по вкусу.

Большинство подписчиков раскритиковало звезду. Хейтеров смущает, что звезда часто путешествует, ест устрицы и постоянно выгибает спину, чтобы выглядеть соблазнительной. Подруга подарила Ольге Бузовой бусы Chanel и французские духи, что также не укрылось от внимания поклонников.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильОльга БузоваОльга Бузова последние новостиФото в купальникеФранция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый тренд: Бузова продемонстрировала купальник с принтом тай-дай
Интересно?
Поделись с друзьями: