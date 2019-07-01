Новый тренд: Бузова продемонстрировала купальник с принтом тай-дай

После тренировок в футбольном клубе «Барселона» певица прибыла к подруге на Лазурный берег.

За последний месяц Ольга Бузова успела побывать в нескольких странах. Ведущая «Дома-2» устроила концерт в Турции, прибыла на свадьбу друзей в Италии, вернулась в Москву на съёмки, а затем неожиданно прилетела в Испанию, чтобы на два дня стать членом футбольного клуба «Барселона».

После изнурительных тренировок Бузова оказалась во Франции. Певица прилетела к подруге в Сан-Тропе, чтобы насладиться чудесными видами Лазурного берега. У ведущей «Дома-2» в распоряжении полтора дня. Пока что Ольга Бузова успела только поплавать с подругой в бассейне.

Для отдыха звезда примерила бикини без бретелей. Бузова выбрала необычный принт с эффектом тай-дай. Купальник выглядит так, будто его скрутили и окрасили в различные цвета. Певица снялась для подписчиков так, чтобы продемонстрировать вид сзади. Не всем фанатам это пришлось по вкусу.

больше по теме Бузова в белом костюме прогулялась по Барселоне Ведущая «Дома-2» не могла отказать себе в удовольствии даже после изнурительных тренировок на футбольном поле.

Большинство подписчиков раскритиковало звезду. Хейтеров смущает, что звезда часто путешествует, ест устрицы и постоянно выгибает спину, чтобы выглядеть соблазнительной. Подруга подарила Ольге Бузовой бусы Chanel и французские духи, что также не укрылось от внимания поклонников.