В стиле Ван Гога: Водянова прогулялась по Парижу в оригинальном платье от Dior

В первые дни июля в Париже проходит Неделя моды, гостями которой традиционно становятся многие знаменитости. В понедельник, 1 июля, во французской столице свои новые коллекции показали Ulyana Sergeenko, Schiaparelli и модный дом Dior.

Показы Сергеенко и Dior посетила супермодель Наталья Водянова. Для первого мероприятия она выбрала голубой комбинезон в романтическом стиле, а для второго — короткое платье в болотно-желтых цветах от французского дома моды. Платье, судя по всему, навеяно палитрой знаменитой картины Ван Гога «Подсолнухи». Свой летний образ Водянова дополнила шляпой и клатчем болотного цвета. На фото она позирует на фоне вазы с подсолнухами.

«Лето в Париже», — коротко подписала новый снимок в Instagram звезда мировых подиумов.

Большинство поклонников Натальи не смогли остаться равнодушными к новому образу своей любимицы.

«Красавица! Очень красивое платье!», «Вы очаровательны», «Красивое платье», «Как романтично!», «Бесподобные наряды», — отметили подписчики в комментариях.

больше по теме Подростковый дух: Водянова поделилась фото с подросшими детьми Поклонники не смогли удержаться от комплиментов в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Наталья Водянова попробовала себя в роли пчеловода в рамках мероприятия, организованном брендом Guerlain.