Звездный стиль

Внучка Грейс Келли выбрала для венчания платье в стиле ретро

29 июня принцесса Монако во второй раз обменялась клятвами с французским продюсером Димитрием Рассамом.

Внучка Грейс Келли выбрала для венчания платье в стиле ретро
Шарлотта Казираги. фото: eastnews.ru

Грейс Келли была известной актрисой и супругой князя Монако Ренье III. В 1982 году у нее случился инсульт, когда она была за рулем автомобиля. Актриса потеряла управление и сорвалась с обрыва. На следующий день она скончалась в больнице. У княгини было трое детей, которые подарили ей внуков. Последние два года внучка Келли Шарлотта Казираги приковала к себе внимание общественности. В прошлом году она родила первенца — сына Бальтазара. Отцом малыша является сын французской актрисы Кароль Буке, продюсер Димитрий Рассам.

Из-за беременности принцесса Монако отложила свадьбу, но ненадолго. 1 июня этого года Шарлотта вышла замуж за своего избранника. Тогда она облачилась в элегантный комбинезон Chanel для приема на вилле в Монако. Позже влюбленные устроили вечеринку по случаю бракосочетания, а почти спустя месяц обвенчались.

Таинство прошло 29 июня в аббатстве Сент-Мари-де-Пьердон на юге Франции. Среди гостей были князь Альберт II, мама невесты, принцесса Каролина, актриса Кароль Буке и другие. На этот раз Шарлотта выбрала потрясающее кружевное платье с открытыми плечами от итальянского модельера Giambattista Valli Haute Couture.

Наряд в ретро-стиле с ручной вышивкой и оборчатой юбкой идеально подчеркнул фигуру девушки. Принцесса придала волосам объем, собрав их в пучок. Образ невесты дополнил букет из лаванды и пшеничных колосьев. Димитрий был неотразим в кремовом костюме-тройке с темно-серым жилетом и горчичным галстуком.

Напомним, что впервые о романе Шарлотты и Димитрия стало известно весной 2017 года. Они вместе проводили выходные в Париже. Уже через год Рассам сделал предложение своей избраннице. Стоит отметить, что ранее продюсер был женат на тульской модели Марии Новоселовой. От этого брака у него подрастает дочь Даша. У принцессы тоже есть наследник от прошлых отношений — сын Рафаэль.

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Внучка Грейс Келли выбрала для венчания платье в стиле ретро
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