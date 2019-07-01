Звездный стиль

Лосины и толстовка: Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков

Певица проводит лето в Амстердаме.

Лосины и толстовка: Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков
Наташа Королева. фото: globallookpress.com

Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы. В прошлом году на праздновании дня рождения сына она появилась в слишком вызывающем наряде.

Недавно артистка открыла пляжный сезон. На фото в бикини звезда продемонстрировала пышные формы.

Отметим, что Королева не боится примерять свои раритетные костюмы. Она всегда старается выглядеть элегантно, но не пафосно. А вот ее мама порой не боится выглядеть эпатажно. Так на открытии дачного сезона в этом году Людмила Ивановна появилась в шляпке с декором в виде фруктов. Сейчас летние дни Наташа проводит с мужем Сергеем Глушко в Амстердаме. Похоже, что на время отпуска певица немного пересмотрела взгляды на свой стиль.

На новом снимке артистка предстала в так называемом подростковом образе. Певица выбрала лосины и толстовку с желтым шарфом. Сергей выглядел не менее расслабленно в черных шортах и сланцах. Поклонники отметили, что такой имидж очень идет Наташе. Некоторые сравнили пару с подростками. «Вот эта парочка, по истине счастливая, позитивная, красивая и восхитительная!», «Выглядите как два тинейджера!», «Такие классные», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Королева не так давно обнаружила у себя на теле лишнюю «складочку». теперь она немного комплексует из-за нее. Требователен к ее внешнему виду и муж. В последнее время певица не занимается готовкой, так как Сергей следит за ее питанием.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильНаташа КоролеваСергей Глушко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лосины и толстовка: Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков
Интересно?
Поделись с друзьями: