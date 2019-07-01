Лосины и толстовка: Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков

Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы. В прошлом году на праздновании дня рождения сына она появилась в слишком вызывающем наряде.

Недавно артистка открыла пляжный сезон. На фото в бикини звезда продемонстрировала пышные формы.

Отметим, что Королева не боится примерять свои раритетные костюмы. Она всегда старается выглядеть элегантно, но не пафосно. А вот ее мама порой не боится выглядеть эпатажно. Так на открытии дачного сезона в этом году Людмила Ивановна появилась в шляпке с декором в виде фруктов. Сейчас летние дни Наташа проводит с мужем Сергеем Глушко в Амстердаме. Похоже, что на время отпуска певица немного пересмотрела взгляды на свой стиль.

На новом снимке артистка предстала в так называемом подростковом образе. Певица выбрала лосины и толстовку с желтым шарфом. Сергей выглядел не менее расслабленно в черных шортах и сланцах. Поклонники отметили, что такой имидж очень идет Наташе. Некоторые сравнили пару с подростками. «Вот эта парочка, по истине счастливая, позитивная, красивая и восхитительная!», «Выглядите как два тинейджера!», «Такие классные», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Королева не так давно обнаружила у себя на теле лишнюю «складочку». теперь она немного комплексует из-за нее. Требователен к ее внешнему виду и муж. В последнее время певица не занимается готовкой, так как Сергей следит за ее питанием.