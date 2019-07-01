Звездный стиль

Водянова посетила показ Ульяны Сергеенко в комбинезоне с цветочным принтом

Модель не пропускает модные шоу своей подруги.

Водянова посетила показ Ульяны Сергеенко в комбинезоне с цветочным принтом
Наталья Водянова. фото: eastnews.ru/

Наталья Водянова живет в Париже со своей семьей. Она является мамой пятерых детей. О них девушка заботится вместе с мужем, бизнесменом Антуаном Арно. Благодаря своей профессии она много путешествует. Совсем недавно она приезжала в Москву, чтобы принять участие в марафоне «Бегущие сердца», который не первый год организует ее фонд. Девушка активно помогает семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития.

После этого Водянова была на модном показе в Люксембурге, а также приняла участие в мероприятии, организованном Guerlain, где представители косметического бренда рассказали о пользе меда для красоты и здоровья. Один день она провела на острове Уэсан, где попробовала свои силы в роли пчеловода. А накануне Наталья вернулась к привычному времяпрепровождению. Она побывала на показе русского дизайнера Ульяны Сергеенко, который прошел в Париже в рамках Недели моды.

Модель не устояла и устроила небольшую фотосессию. Она позировала в элегантном синем комбинезоне с цветочным принтом на фоне Эйфелевой башни. Образ получился очень стильным. Поклонники считают, что девушка обладает невероятной красотой. «Ну как… Как можно быть такой красивой, юной, со светящимися глазами, идеальной кожей и потрясающей улыбкой?», «Чудесная», «Идеальная», — прокомментировали снимки поклонники в соцсети.

На самом показе Водянова сидела в первом ряду и внимательно разглядывала каждую работу дизайнера. Похоже, что коллекция Сергеенко получила оглушительный успех. Все гости аплодировали русскому дизайнеру стоя.

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Водянова посетила показ Ульяны Сергеенко в комбинезоне с цветочным принтом
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