Мастер-класс от звезды: Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок

Лето в разгаре: российские звезды шоу-бизнеса разъехались кто куда. Телеведущая и модель Оксана Федорова выбралась на Черноморское побережье. Сначала «Мисс Вселенная» заехала в Анапу, а теперь публикует фото из Геленджика.

На снимке, сделанном на террасе одной из местных гостиниц с видом на Черное море, Федорова позирует в нежном платье светло-бежевого цвета в горошек и босоножках в цвет. Однако главным акцентом наряда Оксаны стала гигантская брошь-цветок. Кстати, стоимость этого аксессуара составляет три тысячи рублей.

Небанальный аксессуар большинству подписчиков телеведущей пришелся по вкусу и они поспешили написать ей множество комплиментов.

«Какая вы красивая, а платье и аксессуар подчеркивает вашу красоту», «Идеально», «Шикарная», «Ах! Как красиво!», «Какая красивая роза», — отметили подписчики в комментариях под снимком в Instagram звезды.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.