Вариант для прогулки: Лопырева подчеркнула фигуру «дырявыми» джинсами-скинни

Виктория Лопырева решила не засиживаться в декрете. Модель пропустила Каннский кинофестиваль из-за сына Марка Лионеля, но не смогла отказаться от участия в Чемпионате мира по женскому футболу. Лопырева отправилась с мужем и четырехмесячным сыном во Францию, чтобы исполнить свои обязанности посла FIFA.

Молодая мама быстро пришла в форму после родов. Виктория Лопырева не скрывает фигуру, а, наоборот, старается всячески ее подчеркивать. Поэтому звезда выбрала черные джинсы скинни с дырками на коленях. В последнее время модель часто выбирает комфортные образы с кроссовками. Также Лопырева надела яркий топ с глубоким декольте.

больше по теме Лопырева поддержала женский футбол во Франции Модель заявила, что нынешний чемпионат мира по уровню интриги не уступает мужскому футболу.

Звезда опубликовала фото с возлюбленным Игорем Булатовым. Для прогулок по Парижу бизнесмен оделся скромно, но поддержал образ возлюбленной черными джинсами. Подписчики отметили, что Лопырева и Булатов – красивая пара.