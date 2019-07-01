Звездный стиль

Вариант для прогулки: Лопырева подчеркнула фигуру «дырявыми» джинсами-скинни

Модель прогулялась с возлюбленным по улочкам Парижа.

Вариант для прогулки: Лопырева подчеркнула фигуру «дырявыми» джинсами-скинни
Виктория Лопырева. Фото: globallookpress

Виктория Лопырева решила не засиживаться в декрете. Модель пропустила Каннский кинофестиваль из-за сына Марка Лионеля, но не смогла отказаться от участия в Чемпионате мира по женскому футболу. Лопырева отправилась с мужем и четырехмесячным сыном во Францию, чтобы исполнить свои обязанности посла FIFA.

Молодая мама быстро пришла в форму после родов. Виктория Лопырева не скрывает фигуру, а, наоборот, старается всячески ее подчеркивать. Поэтому звезда выбрала черные джинсы скинни с дырками на коленях. В последнее время модель часто выбирает комфортные образы с кроссовками. Также Лопырева надела яркий топ с глубоким декольте.

Звезда опубликовала фото с возлюбленным Игорем Булатовым. Для прогулок по Парижу бизнесмен оделся скромно, но поддержал образ возлюбленной черными джинсами. Подписчики отметили, что Лопырева и Булатов – красивая пара.

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Вариант для прогулки: Лопырева подчеркнула фигуру «дырявыми» джинсами-скинни
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