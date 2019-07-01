Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно

Пара не стеснялась выражать свои чувства на публике.

Хайди Клум — известная супермодель, актриса и телеведущая, а также мама четырех детей. Большое внимание поклонников и прессы сейчас уделено личной жизни звезды мировых подиумов. В 2012 году она рассталась со своим вторым супругом — певцом Силом (Seal).

А сейчас 46-летняя Хайди Клум счастлива в отношениях с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем. Кстати, музыкант на 16 лет младше своей избранницы. В католическое Рождество в 2018 году Каулитц сделал Клум предложение, на что она ответила заветное «да».

Сейчас Instagram супермодели пестрит совместными фото и видео с молодым бойфрендом. Влюбленные стараются все свободное время проводить вместе.

В этот раз звездная пара посетила гала-вечер благотворительной организации amfAR в Париже. Для выхода в свет Клум решила надеть шелковое платье-кимоно, а Каулитц выбрал черный total-look.

Фотографии с мероприятия Хайди уже разместила на своей странице в Instagram. На одном из снимков Том нежно целует возлюбленную в щеку, не стесняясь демонстрировать свои чувства на публике.