Звездный стиль

Ради поездки в Пакистан Кейт Миддлтон существенно обновит гардероб

Герцоги Кембриджские отправятся в официальный тур осенью.

Ради поездки в Пакистан Кейт Миддлтон существенно обновит гардероб
Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Члены британской королевской семьи не только посещают светские мероприятия, ремонтируют свои особняки за счет налогоплательщиков и позируют фотографам. Они занимаются по-настоящему важными делами, такими как благотворительность и укрепление дипломатических отношений.

Как сообщает BBC, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон осенью 2019 года намерены отправиться в Пакистан. В настоящее время в этом государстве наблюдается нестабильная обстановка и сохраняется высокий уровень террористической опасности, однако чета герцогов Кембриджских не считает это достаточным препятствием.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Издание отмечает, что визит станет первым за последние 13 лет. Верховный комиссар Пакистана Мохаммад Нафиш Закария выразил радость от предстоящего визита, отметив, что народ Пакистана до сих пор с любовью вспоминает визиты Ее Величества королевы в Пакистан в 1961 и 1997 годах.

«Предстоящий королевский визит является отражением того значения, которое Соединенное Королевство придает своим отношениям с Пакистаном», — заявил он.

Представители дворца пока не сообщают об этом, но, вероятно, Кейт придется отказаться в поездке от традиционных шляпок в пользу хиджаба. В исламских государствах принято, чтобы женщины покрывали голову платком. В гардеробе герцогини окажутся и платья в национальном стиле, таким образом Кейт отдаст дань культуре принимающей стороны.

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Малайзию
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Малайзию Фото: Globallookpress.com

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская не впервые примерит традиционные одеяния мусульман. В 2012 году они с мужем были с визитом в Малайзии и при посещении мечети Кейт повязала на голову косынку в тон ее светло-серому платью английского бренда Beulah London. На входе Кейт и Уильям сняли обувь, чтобы войти в мечеть босиком, как того требуют традиции.

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Ради поездки в Пакистан Кейт Миддлтон существенно обновит гардероб
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