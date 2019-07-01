Ради поездки в Пакистан Кейт Миддлтон существенно обновит гардероб

Члены британской королевской семьи не только посещают светские мероприятия, ремонтируют свои особняки за счет налогоплательщиков и позируют фотографам. Они занимаются по-настоящему важными делами, такими как благотворительность и укрепление дипломатических отношений.

больше по теме Стало известно о причине разногласий между Маркл и Миддлтон Семьи герцогов совсем не случайно разорвали отношения в сфере благотворительности.

Как сообщает BBC, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон осенью 2019 года намерены отправиться в Пакистан. В настоящее время в этом государстве наблюдается нестабильная обстановка и сохраняется высокий уровень террористической опасности, однако чета герцогов Кембриджских не считает это достаточным препятствием.

Издание отмечает, что визит станет первым за последние 13 лет. Верховный комиссар Пакистана Мохаммад Нафиш Закария выразил радость от предстоящего визита, отметив, что народ Пакистана до сих пор с любовью вспоминает визиты Ее Величества королевы в Пакистан в 1961 и 1997 годах.

«Предстоящий королевский визит является отражением того значения, которое Соединенное Королевство придает своим отношениям с Пакистаном», — заявил он.

Представители дворца пока не сообщают об этом, но, вероятно, Кейт придется отказаться в поездке от традиционных шляпок в пользу хиджаба. В исламских государствах принято, чтобы женщины покрывали голову платком. В гардеробе герцогини окажутся и платья в национальном стиле, таким образом Кейт отдаст дань культуре принимающей стороны.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская не впервые примерит традиционные одеяния мусульман. В 2012 году они с мужем были с визитом в Малайзии и при посещении мечети Кейт повязала на голову косынку в тон ее светло-серому платью английского бренда Beulah London. На входе Кейт и Уильям сняли обувь, чтобы войти в мечеть босиком, как того требуют традиции.